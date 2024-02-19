مانشستر سيتي يراقب نجما البوندسليغا

2024-02-19 05:12:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأفادت صحيفة "دايلي ستار" أنّ مانشستر سيتي الانكليزي يتطلّع لضم أبرز نجميّن في الدوري الألماني خلال الصّيف القادم، وبحسب ما أشار تقرير الصّحيفة فإنّ إدارة السيتي تراقب نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني جمال موسيالا ونجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز.ومع دخول البلجيكي كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا في سنٍ متقدّمة فإن بيب غوارديولا يبحث بنشاط عن التّوقيع مع لاعب مستقبلي يتمتّع بمهارات فنيّة عالية، وكان السيتي قد نشر كشافيه خلال فوز باير ليفركوزن 3-0 على بايرن ميونيخ نهاية الاسبوع الماضي من البوندسليغا.