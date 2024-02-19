الهلال السعودي يعادل ريال مدريد برقم قياسي مميز

2024-02-19 05:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واععادل الهلال رقم ريال مدريد في قائمة تاريخية بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب الرائد في الدوري السعودي للمحترفين.ووصل الزعيم بعد فوزه على الرئد إلى انتصاره رقم 22 على التوالي في كل البطولات الرسمية الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.وفاز الهلال في كل المباريات التي خاضها منذ تعادله مع ضمك 1-1 ضمن الجولة السابعة في الدوري، يوم 21 أيلول الماضي.وخلال هذه الفترة، فاز الهلال في 13 مباراة بالدوري و6 مباريات في دوري الأبطال و3 في كأس الملك.وعادل الهلال بذلك، عدد انتصارات ريال مدريد في المركز السادس بقائمة الفرق صاحبة أطول سلسلة فوز في المباريات الرسمية بكل البطولات عبر التاريخ.وحقق ريال مدريد، سلسلة 22 انتصارا خلال موسم 2014-2015 تحت قيادة مدربه كارلو أنشيلوتي في ولايته الأولى.