معهد التطوير القضائي ينظم جلسة حوارية عن قضايا العنف الأسري

2024-02-19 06:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعنظم معهد التطوير القضائي، جلسة حوارية حول موضوع (جرائم العنف الأسري بين التطبيق القضائي وآليات عمل الدوائر المختصة بقضايا العنف الأسري) بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نسخة منه اليوم الإثنين، أن "معهد التطوير القضائي، نظم جلسة حوارية حول موضوع (جرائم العنف الأسري بين التطبيق القضائي وآليات عمل الدوائر المختصة بقضايا العنف الأسري)".وأضاف، أن "الجلسة أدارها القاضي والمشرف القضائي ناصر عمران وبحضور عدد من قضاة التحقيق ونواب الادعاء العام المختصين بقضايا العنف الأسري ومديري دائرة حماية الأسرة والشرطة المجتمعية وعدد من الضباط العاملين في الدائرتين".وأشار إلى أن "هذه الجلسة الحوارية جاءت ضمن مخرجات الاجتماع التداولي الذي عقد نهاية العام الماضي بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية لغرض فرض سيادة القانون ومنع الجريمة وسيعقبها جلسات وندوات حوارية أخرى".