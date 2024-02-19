الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع بدعم من انخفاض الدولار وقوة الطلب

2024-02-19 06:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع يوم الاثنين، مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأمريكي وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 03:35 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2021.09 دولارا للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 فبراير/ شباط. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولارا للأوقية.

في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 958.66 دولارا للأوقية. وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.12 دولارا للأوقية.