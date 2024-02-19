الداخلية تقرر تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية لغاية الأول من نيسان المقبل

2024-02-19 06:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية لغاية الأول من نيسان المقبل.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بهدف فسح مجال أكبر امام المواطنين الكرام وزارة الداخلية تقرر تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية لغاية 1-4 - 2024 ".

واكد البيان، "استمرار عمل دوائر البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات لتقديم افضل الخدمات للمراجعين وتخفيف العبء عنهم".

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اعلن في (28 كانون الأول 2023) أن الوزارة حددت تاريخ الأول من اذار المقبل للعام الحالي، موعدا لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد، ووجه الدوائر المعنية التهيؤ للأعداد الكبيرة المتوقع مراجعتها لاستحصال هذه البطاقة.