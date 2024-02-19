العداء ياسر علي ينال نحاسية آسيا داخل الصالات

2024-02-19 06:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحصد العداء العراقي ياسر علي، الوسام النحاسي في منافسات فعالية 400 متر جري في بطولة آسيا داخل الصالات المقامة فعالياتها حالياً في العاصمة الايرانية طهران.وقال المدير التنفيذي للاتحاد العراقي لألعاب القوى زيدون الخفاجي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن" العداء ياسر علي قطع مسافة 400 متر بزمن قدره 48.40 ثانية"، مشيراً الى أن " زميله العداء مرتضى أزهر حميد تأهل الى الدور النهائي لسباق 60 متراً بعد أن سجل رقماً قياسياً عراقياً جديداً قاطعاً المسافة بزمن 6،72 ثانية".أوضح الخفاجي أن" البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات 2024 يشارك في منافساتها 28 منتخباً آسيوياً".واضاف الخفاجي أن" العراق يشارك بعشرة لاعبين هم مرتضى أزهر وصالح كاظم وياسر علي ونور الدين عادل ومحمد عبد الله محل وأمير صبيح وعبد السجاد سعدون وطه حسين ومحمد عبد الرضا جنجون وإيهاب جبار ولاعبة واحدة هي دانة حسين، باشراف ثلاثة مدربين هم فاضل عباس والدكتور حسن نوري وجاسم جبر".