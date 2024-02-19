2024-02-19 06:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية القديمة حتى مطلع نيسان المقبل. وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان ورد ” ايرث نيوز” إن وزارة الداخلية قررت تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية لغاية 1-4 – 2024، وذلك بهدف فسح مجال أكبر امام المواطنين. وأكد، استمرار عمل دوائر البطاقة الوطنية في […]

ظهرت المقالة الداخلية تمدد العمل بالمستمسكات القديمة لغاية 1 نيسان 2024 أولاً على ايرث نيوز.