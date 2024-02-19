2024-02-19 06:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف ناشطون محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين، عن قيام تركيا بسحب جنسيتها من “محمود حسين” القائم بأعمال مرشد الجماعة، وإبطال جواز سفره الشخصي، وذلك بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ويقيم محمود حسين، القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين في جبهة اسطنبول، في تركيا منذ العام 2014 بصفة قانونية وفقاً لبعض الناشطين. […]

ظهرت المقالة بعد زيارة أردوغان للقاهرة.. تركيا تسحب الجنسية من القائم بعمل مرشد الإخوان أولاً على ايرث نيوز.