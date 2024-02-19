2024-02-19 06:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طور علماء جامعة بنسلفانيا شريحة كمبيوتر جديدة تستخدم الضوء بدلا من الكهرباء، في خطوة هامة نحو تحسين تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر تعزيز سرعة نقل البيانات بكفاءة أكبر. وأدى الانتشار الأخير “واسع النطاق” لنماذج الذكاء الاصطناعي في مجال التكنولوجيا، إلى زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر التي يمكنها معالجة مجموعات كبيرة من المعلومات. ومع […]

ظهرت المقالة “غير قابلة للاختراق”.. تطوير شريحة كمبيوتر تعمل على الضوء أولاً على ايرث نيوز.