2024-02-19 06:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أطلقت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، دعوة للمتطوعين بهدف المشاركة في مهمة لمحاكاة العيش على كوكب المريخ ستمر لمدة عام. وحددت “ناسا” الثاني من أبريل المقبل موعدا نهائيا لتلقي طلبات المشاركة في مهمة محاكاة المريخ الثانية، التي تأتي “ضمن خطط الوكالة لاستكشاف الكوكب الأحمر”، بحسب الموقع الإلكتروني للوكالة. ومن المقرر أن تبدأ المهمة الثانية […]

ظهرت المقالة ناسا تبحث عن متطوعين للعيش في محاكاة المريخ لمدة عام أولاً على ايرث نيوز.