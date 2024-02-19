الداخلية تقرر تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية إلى مطلع نيسان المقبل

2024-02-19 06:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية إلى مطلع نيسان المقبل.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تقرر تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية لغاية الأول من نيسان المقبل"، مبينا ان "ذلك يهدف لفسح مجال أكبر امام المواطنين".

واكد "استمرار عمل دوائر البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات لتقديم افضل الخدمات للمراجعين وتخفيف العبء عنهم".