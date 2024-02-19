اطلاق أكثر من 7 الآف درجة وظيفية بصفة عقد في بابل

2024-02-19 07:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت الحكومة المحلية في بابل، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، اطلاق أكثر من 7 الآف درجة وظيفية بصفة عقد في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم اطلاق التقديم على الدرجات الخاصة بمحافظة بابل من قانون الموازنة لعام 2023 بصفة عقد لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم وتبلغ 7080 درجة وتمثل ما نسبته 75 من مجموع الدرجات البالغة 9440 درجة لمختلف الاختصاصات".

واضاف، أنه "سيكون التقديم على بوابة اور التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء وقد تم اعتماد التقسيم على الكثافة السكانية لكل وحدة ادارية وستكون هناك لجان فرعية في كل وحدة ادارية تتبعها لجان مركزية في المحافظة لضمان شفافية التقديم على الدرجات".

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