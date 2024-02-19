العراق موعود بموجة مطرية جديدة خلال ساعات.. خارطة بمناطق تساقطها

2024-02-19 07:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، حدوث حالة جوية ممطرة خلال الساعات المقبلة، فيما حدد مناطق سقوطها.

وقال السلامي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "البلاد ستتأثر نهار اليوم والـ 24 ساعة المقبلة بحالة جوية (خفيفة) محدودة تشمل مناطق متفرقة من الوسط والشمال والفرات الاوسط مع نشاط السحب الرعدية خاصة فترة ما بعد الظهيرة".

وأضاف، أن "فرص الامطار واردة في المنطقة الغربية والعاصمة بغداد وصلاح الدين وكربلاء وبابل وديالى وشمال واسط اضافة للمناطق الشمالية".



