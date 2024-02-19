موجة الأمطار تقطع الكهرباء والماء عن مناطق في السليمانية

2024-02-19 07:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية كهرباء السليمانية، يوم الإثنين، بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عديدة في المحافظة نتيجة موجة الأمطار التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما أثر على توزيع حصص الماء على السكان.

وقال مدير اعلام المديرية امانج جلال، لوكالة شفق نيوز إن "موجة الأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية تسببت بانقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي ما أدى إلى توقف خطي (1.2) عن العمل واللذان يغذيان أحياء كبيرة من السليمانية".

وأضاف أنه "بجهود مضاعفة استطاعت الكوادر الفنية معالجة مشكلة الكهرباء لكن الآن يتطلب نحو 72 ساعة لإيصال الماء لجميع أحياء السليمانية".

وبين ان "الموجة أثرت على تزويد اغلب المناطق بالتيار الكهربائي وهذا انعكس بصورة واضحة على تزيد حصص المياه في مناطق شرق السليمانية بصورة كبيرة، مطالبا المواطنين بالترشيد في استخدام المياه لحين عودة الحصص اليومية لوضعها الطبيعي.

وشهدت السليمانية وبقية مناطق إقليم كوردستان اضافة الى بقية المحافظات العراقية هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، تسببت بفيضانات وسيول.