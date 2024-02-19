2024-02-19 07:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه فريق نادي الكهرباء العراقي يوم غدٍ الثلاثاء، ضيفه العهد اللبناني في مواجهة ثانية بمدينة البصرة تعد مؤهلة للمباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024 (منطقة غرب آسيا) .

وتقام المباراة على ملعب البصرة الدولي عند الساعة السابعة مساءً في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي منطقة غرب آسيا.

ويدخل الكهرباء المباراة بخياري الفوز أو التعادل بغية التأهل للمباراة النهائية لمنطقة غرب آسيا وينتظر الفريق الفائز من مباراة منطقة شرق اسيا .

وكان فريق الكهرباء العراقي فاز على مضيفه العهد اللبناني بنتيجة 1-0 في المباراة الاولى بنصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وجرت المباراة يوم 13 من الشهر الحالي على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في سلطنة عمان .

وتأهلت أربعة أندية عربية من دور المجموعات الثانية إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024 (منطقة غرب آسيا)، وهي: الكهرباء العراقي، النهضة العماني، الرفاع البحريني والعهد اللبناني.