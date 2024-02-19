2024-02-19 07:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في بابل، اليوم الاثنين، اطلاق أكثر من 7 الآف درجة وظيفية بصفة عقد في المحافظة. وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أنه “تم اطلاق التقديم على الدرجات الخاصة بمحافظة بابل من قانون الموازنة لعام 2023 بصفة عقد لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم وتبلغ 7080 درجة وتمثل ما نسبته […]

ظهرت المقالة لحملة الشهادة العليا..اطلاق أكثر من 7 الآف درجة وظيفية في بابل أولاً على ايرث نيوز.