زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس

2024-02-19 07:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الكيان الصهيوني، وحماس، قبل مناقشة في البرلمان حول حرب غزة التي أحدثت انقسامات في صفوف الحزب. ومع تقدم حزب العمال بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، يسعى ستارمر لإظهار أعضاء الحزب كجبهة […]

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