2024-02-19 08:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (19 شباط 2024، عن حملة لتغيير عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة الأنبار، فيما أشار الى اتفاق لتسمية صادق الدليمي لمنصب قائممقام للرمادي.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد تسمية المحافظ ورئيس المجلس ونوابهم، سيتم تغيير رؤساء الوحدات الإدارية والمديرين العامين في دوائر الدولة المختلفة بمحافظة الأنبار".

وأضاف أن "اتفاقا جرى على تسمية صادق جميل الدليمي قائممقاما لقضاء الرمادي ومنتصر الجميلي قائممقاما لقضاء الفلوجة وخليل مكي العبيدي لقضاء هيت، فضلا عن تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في الكرمة وناحية العبيدي والرمانة وراوة وعانه".

وانتخب مجلس محافظة الأنبار، يوم الاثنين الخامس من شباط الجاري، عمر مشعان دبوس الدليمي رئيساً له، وأكرم خميس المحلاوي نائباً لرئيس المجلس، كما صوّت على اختيار محمد نوري الكربولي محافظاً للأنبار.