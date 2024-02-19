أبرزها ديربي الأنيق والقيثارة.. اليوم ثلاث مواجهات في دوري نجوم العراق

2024-02-19 08:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة الـ15 من دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها ديربي العاصمة الذي يجمع الطلبة والشرطة، على أديم ملعب الشعب الدولي .

ويسعى الفريقان الى تحقيق الفوز، لما لهذه المواجهة من تأثيرات نفسية على الطرفين، بالإيجاب أو السلب، إذ يطمح القيثارة الى حصد النقاط الكاملة بغية تقليص الفارق مع القوة الجوية المتصدر، بدوره يأمل الأنيق تأكيد صحوته عقب تغلبه في الجولة السابقة على نوروز خارج الديار بثنائية مقابل هدف واحد، ليساعده ذلك في التقدم في جدول الترتيب العام للدوري.

وفي لقاء ثانٍ يحل أربيل ضيفاً على كربلاء سعياً منه لاستعادة الثقة، بعد أربعة لقاءات لم يقدم فيها المستوى المطلوب، حينما اكتفى بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات أمام نفط البصرة ونفط ميسان ونوروز، بينما خسر بمواجهة الزوراء، ولذلك فإنه ينظر لهذه المواجهة بطموح التعويض، وعلى الجانب الآخر يستند العميد الكربلائي على الحافز المعنوي إثر تفوقه على الزوراء في آخر اختبار له بهدف نظيف.

من جانبه يسعى الحدود الى استعادة نغمة الانتصارات عبر بوابة النجف، من أجل الحفاظ على موقعه بين الكبار، وخرج الفرسان بتعادلين في الجولتين السابقتين، ليعزز موقفه في الترتيب، وفي المقابل يرنو غزلان البادية الى تصحيح المسار إثر تعرضه لخسارتين توالياً في مباراتي الجوية والنفط.