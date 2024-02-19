2024-02-19 08:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حل العراق بالمرتبة العاشرة، ضمن قائمة أرخص سعر للكهرباء في عام 2023 بحسب ما أورده global petrol prices.

ووفق جدول نشره الموقع الاقتصادي المتخصص، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن العراق جاء بالمرتبة العاشرة من بين 142 دولة مدرجة بالجدول بارخص اسعار للكهرباء لعام 2023، حيث بلغ سعر الكهرباء في العراق 0.015 دولار لكل كيلوواط ساعة.

وجاءت إيران في المرتبة الاولى بارخص الدول حيث بلغ فيها سعر الكهرباء 0.002 دولار لكل كيلوواط في الساعة، تليها سوريا ثانيا بسعر 0.003 دولار لكل كيلوواط في الساعة، ومن ثم إثيوبيا 0.006 دولار، ثم جاءت السودان بسعر 0.006 دولار وجاءت ليبيا بسعر 0.008 دولار.

وجاءت ايرلندا "وليختنشتاين" بالمراتب الأخيرة بأغلى سعر للكهرباء، حيث بلغ فيهما سعر الكهرباء 0.517 دولار و 0.519 دولار على التوالي لكل كيلوواط في الساعة .