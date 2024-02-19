2024-02-19 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية في دوري نجوم العراق. وأناطت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي، مهمة قيادة المباراة إلى الحكم الدولي مهند قاسم. وسيساعده كل من أحمد صباح وأمير داود ويوسف سعيد، فيما سيكون واثق محمد حكما لتقنية الفيديو المساعد الـ”VAR”. وستقام المباراة على […]

ظهرت المقالة تسمية حكم مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية أولاً على ايرث نيوز.