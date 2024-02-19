2024-02-19 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفى رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اليوم الاثنين، تكليف سلام طارق العذاري باي مهمة على صعيد العمل داخل او خارج المجلس. وقال البدران في بيان ورد ” ايرث نيوز”انه يستقبل في مكتبه المهنئين من الشرائح المجتمعية كافة لمناسبة تسنمه منصب رئاسة مجلس المحافظة، وكان سلام العذاري من بين المهنئين الذين قدموا التهاني […]

ظهرت المقالة حكومة البصرة تنفي تكليف سلام العذراي باي مهمة داخل او خارج المجلس أولاً على ايرث نيوز.