اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › حكومة البصرة تنفي تكليف سلام العذراي باي مهمة داخل او خارج المجلس

حكومة البصرة تنفي تكليف سلام العذراي باي مهمة داخل او خارج المجلس

حكومة البصرة تنفي تكليف سلام العذراي باي مهمة داخل او خارج المجلس
حكومة البصرة تنفي تكليف سلام العذراي باي مهمة داخل او خارج المجلس
2024-02-19 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفى رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اليوم الاثنين، تكليف سلام طارق العذاري باي مهمة على صعيد العمل داخل او خارج المجلس. وقال البدران في بيان ورد ” ايرث نيوز”انه يستقبل في مكتبه المهنئين من الشرائح المجتمعية كافة لمناسبة تسنمه منصب رئاسة مجلس المحافظة، وكان سلام العذاري من بين المهنئين الذين قدموا التهاني […]

ظهرت المقالة حكومة البصرة تنفي تكليف سلام العذراي باي مهمة داخل او خارج المجلس أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز