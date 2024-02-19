وفد أمني برئاسة يار الله يصل قاطع عمليات كركوك

2024-02-19 09:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

وصل وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الاثنين، إلى قاطع عمليات كركوك.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وصل إلى قاطع عمليات كركوك برفقة معاون العمليات وقائد القوات البرية".

وأضاف، أن "الزيارة تهدف للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية وتوزيع القطعات العسكرية".