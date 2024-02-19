الداخلية: توصلنا لخيوط مهمة عن مرتكبي اغتيال مواطن في بابل

2024-02-19 09:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الوصول الى خيوط مهمة عن مرتكبي اغتيال مواطن في بابل.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في الوقت الذي تسعى فيه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، تحاول عناصر خارجة عن القانون بين الحين والآخر تعكير صفو هذا الاستقرار، الأمر الذي لن تسمح به وزارة الداخلية، وكان آخره ما حصل في محافظة بابل".

وأوضح، أن "مجموعة من الخارجين عن القانون أقدمت على دهس مواطن أمام منزله بقضاء أبي غرق في مدينة الحلة واقتياده إلى جهة مجهولة يوم أمس"، منوهاً بأن "فريق عمل مختص ضمن قيادة شرطة محافظة بابل، باشر البحث والتحري وجمع المعلومات وعثر على جثة المغدور صباح اليوم، ملقاة على الطريق السريع في منطقة جبلة".

وتابع، أن "فريق العمل الأمني، توصل الى خيوط مهمة عن الجناة الذين لن يفلتوا من العقاب"، مؤكداً أنه "سيتم تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".