2024-02-19 09:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

يحتضن مجمع ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، مساء يوم غد الثلاثاء، منافسات بطولة آسيا للرجال والنساء وتستمر لغاية الخامس والعشرين من شباط الحالي بمشاركة أربع وعشرين دولة آسيوية .

وقال رئيس اتحاد اللعبة سعد المشهداني، عضو المكتب التنفيذي الآسيوي للقوس والسهم في تصريح للجنة الإعلامية للبطولة تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المؤتمر الفني للبطولة سيعقد صباح يوم غد الثلاثاء في الوقت الذي سيقام حفل الافتتاح في ملعب التنس في تمام الساعة السادسة من ذات اليوم، وعبر المشهداني عن ثقته بقدرة اللاعبين واللاعبات على تحقيق النتائج والأرقام التي تلبي الطموح تماشياً مع المستوى الفني المشجع الذي يتمتعون به مقرونة بمواصلة التدريبات في المركز التدريبي التابع للاتحاد".

وأوضح المشهداني أن" الدول الآسيوية التي ستشارك في البطولة الى جانب العراق هي فلسطين والكويت واليمن والإمارات وتايوان وماليزيا ولبنان والسعودية وأوزبكستان والأردن والنيبال وإيران وقطر وكازاخستان وتركمانستان وبنغلاديش وأفغانستان وسوريا وطاجيكستان وباكستان والهند وسريلانكا وقيرغستان يضاف إليها ثلاثة منتخبات عربية من أفريقيا تماشياً مع موافقة الاتحاد الدولي للعبة كونها تأهيلية لأولمبياد باريس العام الحالي وهي مصر والسودان وموريتانيا".