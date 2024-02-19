الدولار يستقر وسط ترقب بشأن الموعد المحتمل لخفض الفائدة

2024-02-19 09:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقر الدولار الأميركي في البورصة العالمية، يوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في الولايات المتحدة ما يزال صعب المراس، مما ألقى بظلال من الشك على الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة التيسير النقدي، في حين بقيت العملة اليابانية ضعيفة عند نفس المستوى 150 للدولار.

واستهل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، هذا الأسبوع دون تغير يذكر عند 104.20 دولاراً بعد أن سجل مكاسب خلال خمسة أسابيع متتالية.

وارتفع الين خلال اليوم 0.20% إلى 149.94 دولاراً.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في كانون الثاني/ يناير الماضي، مع الثبات الواضح في التضخم مما يزيد من احتمالات تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وتداول اليورو عند 1.0782 دولاراً، في حين وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.26205 دولاراً مرتفعاً 0.16% خلال اليوم.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.15% إلى 0.6542 دولاراً أميركياً، في حين تقدم الدولار النيوزيلندي 0.24% إلى 0.6139 دولاراً أميركياً.