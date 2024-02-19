رائد الفضاء العراقي "فريد لفتة" يخوض تجربته الدرامية الأولى

2024-02-19 09:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - أحمد سميسم

خاض الطيار ورائد الفضاء العراقي فريد لفتة تجربته الدرامية الأولى عبر اشتراكه في مسلسلين عراقيين من إنتاج شبكة الإعلام العراقي.

وقال لفتة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "يسعدني أن أشارك كممثل ضيف شرف في مسلسلين عراقيين ضمن مبادرة رئيس الوزراء لدعم الدراما لهذا العام المتمثلة بمديرية الدراما في شبكة الإعلام العراقي".

وأضاف: "أنني لست بعيداً عن أجواء الفن كوني طياراً عراقياً ولامست النجاح والإبداع في مرات عديدة من خلال نشاطاتي الجوية المختلفة ودخولي موسوعة غينيس 10 مرات في الرياضات الجوية فضلاً عن تجاربي في الأفلام القصيرة، لذلك الفن والإبداع تجمعهما مظلة واحدة".

وأشار الى "أنني اشتركت في مسلسلين من إنتاج شبكة الإعلام العراقي، الأول "ناي" و الثاني "ألو تكسي".

وأوضح، " ظهرت في مسلسل "ناي" بشخصيتي وباسمي الصريحين أتحدث عن مواضيع فلسفية تخص الفن والإبداع، في حين جسدت في مسلسل (ألو تكسي) شخصية "غضبان" الشاب الثري الذي يصطدم بسيارته الفارهه مع الفنان ماجد ياسين بشخصية "صبري" ما يؤدي الى مشكلة وجدال ينتهي بحكم قانون رجال المرور".

ووصف لفتة مشاركته الدرامية الأولى "بالممتعة والفرصة المميزة التي حظي بها من خلال شبكة الإعلام العراقي ومديرية الإنتاج الدرامي التي سوف تضاف الى سجل نشاطاته الإبداعية".