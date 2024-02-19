التربية تطلق المراسلات الإلكترونية بين المؤسسات التربوية في النجف

2024-02-19 09:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، اطلاق المراسلات الإلكترونية وصولا الى المدارس في محافظة النجف الاشرف.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تماشيا مع التوجه الحكومي نحو رقمنة البرامج اختزالا لعاملي الوقت والجهد، أطلقت المديرية العامة للتربية في النجف الاشرف برنامجا إلكترونيا يُعنى بالمراسلات الإدارية بين المؤسسات التربوية داخل المحافظة تحت إشراف ومتابعة المدير العام للتربية مردان البديري الذي ناقش مع الملاك المتقدم في المديرية آليات وكيفيات التنفيذ".

وأوضحت، أن "برنامج المراسلات الإلكترونية يختص بإرسال البريد اليومي من تعميم وإعلام وأوامر إدارية من اقسام المديرية الى مدارس المحافظة بشكل آني وسريع يتيح الإجابة المباشرة من قبل المدارس في بادرة تمثل انتقالة نوعية بمجالي استلام وتسليم البريد إلكترونيا مما يوفر صرف آلاف من المطبوعات الورقية سنوياً".

ولفتت الى أن "المديرية شرعت في وقت سابق الى إطلاق مشروع برنامج الصادرة الالكتروني".