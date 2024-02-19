وثيقة.. المالية توافق على فك ارتباط منتسبي إدارة المطارات إلى ملاك وزارة النقل

2024-02-19 09:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وافقت وزارة المالية، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، على فك ارتباط منتسبي إدارة المطارات إلى ملاك وزارة النقل.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "حصلت الموافقة على فك ارتباط منتسبي سلطة الطيران المدني العراقي ادارة المطارات العراقية الى ملاك وزارة النقل / الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية وحسب القوائم المرفقة التي تبدأ بالتسلسل (1 فاضل ارهيف شمخي وتنتهي بالتسلسل 1041 - عبد الله شتان راضي) على أن يتم تأمين مستحقاتهم المالية ضمن تخصيصات الموازنة التخطيطية للجهة المنقول اليها".

واوضحت: "تتحمل الوزارة كافة التبعات والمسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات الواردة بالقوائم التي تم تزويدنا بها".

أدناه نص الوثيقة:



