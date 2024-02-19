ايران توجه دعوة للعراق بشأن تواجد القوات الأمريكية على اراضيه

2024-02-19 09:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، ان العلاقات الإيرانية العراقية في أفضل حالاتها، مؤكدا انه يجب على الحكومة العراقية والشعب العراقي اتخاذ قرار بشأن تواجد القوات الأمريكية على أراضيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي وتابعته "بغداد اليوم": "أمامنا دورتان انتخابيتان لمجلس الشورى الإسلامي وخبراء القيادة، ونحن على يقين من أنه سيكون للشعب الإيراني حضور قوي لتحقيق انتصار آخر للثورة والبلاد".

وأضاف كنعاني، "في ظل نظرة الحكومة إلى توسيع العلاقات مع الدول الآسيوية، شهدنا ديناميكية ملحوظة في علاقات إيران الخارجية، وأظهر التركيز على تطوير العلاقات مع الجيران مقدمة في ضوء تطور العلاقات الاقتصادية، وبالإضافة إلى دول الجوار، لدينا أيضًا علاقات مع دول بعيدة".

وتابع ان "الحكومة وضعت تطوير العلاقات ذات التوجه الاقتصادي على جدول أعمالها، ونأمل أن نتمكن من تلبية تطلعات الشعب الإيراني وتحسين الظروف الاقتصادية في العلاقات الخارجية ومعيشة الشعب".

وحول العلاقات الإيرانية العراقية أضاف كنعاني ان "العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، وان الآفاق المستقبلية للبلدين مليئة بالأمل وواعدة، ولدى الحكومتين ارادة مشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية، كما أن لديهم إرادة مشتركة في مجال الأمن على الحدود المشتركة".

وبين ان "اللجان المشتركة تنشط لتنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، ونعتبر التنفيذ الكامل لنصوص هذه الوثيقة في اتجاه تحقيق مصالح البلدين وتعزيز الأمن والاستقرار في البلدين ونحن لا نعتبر أن وجود القوات الأجنبية في العراق يساعد على الاستقرار في هذا البلد، ونعارض بشكل أساسي وجود القوات الأجنبية في المنطقة، ونعتقد أنه بالنسبة لتواجد القوات الأمريكية في العراق، يجب على الحكومة العراقية والشعب العراقي اتخاذ قرار".

وعن بدء شق طريق في قطاع غزة وتكثيف الهجوم على رفح، اكد كنعاني انه "اليوم مر 136 يومًا على الحرب القاسية التي شنها الكيان الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني وهي الحرب التي أظهرت للأسف أن حقوق الإنسان كما تدعي الدول المطالبة بها عبر الترويج لإمبراطوريتها الإعلامية، ليست أكثر من كذبة صارخة، فقد أزالت الكارثة في غزة القناع عن وجوه المطالبين الكاذبين بحقوق الإنسان".

وتابع ان "الكيان الصهيوني متهم الآن بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وتستمر التحركات الأميركية لإنقاذ الكيان الإسرائيلي، ولقد قلنا مرات عديدة أنه إذا لم يكن هناك دعم من أمريكا، فلن يتمكن حتى الكيان الصهيوني من مواصلة الحرب ليوم واحد".

وبين ان "القرار الجديد الذي اقترحته الجزائر يناقش أيضا في مجلس الأمن، وللأسف، سبق للولايات المتحدة أن أعلنت معارضتها لهذا القرار وينبغي أن نرى إلى أي مدى يستطيع مجلس الأمن الوفاء بمسؤوليته عن وقف الجرائم في غزة ودبلوماسية القادة ودبلوماسية وزارة الخارجية الديناميكية لم تتوقف لحظة واحدة، ونحمل منظمة التعاون الإسلامي مسؤولية جدية في هذا الصدد ".

وفيما يتعلق بطلب جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أضاف كنعاني "نشكر حكومة جنوب أفريقيا على تصرفها المسؤول"، مشيرا الى ان "المحكمة تواجه اختبارا خطيرا وقد أنشأ الحكم الأولي لمحكمة العدل الدولية مسؤولية جدية على عاتق الكيان الإسرائيلي لوقف جميع أعماله الإجرامية".