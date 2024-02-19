مزاد العملة العراقي يبيع أكثر من 180 مليون دولار خارج البلاد اليوم

2024-02-19 10:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، مقارنة بيوم أمس الأحد، لتصل إلى 180 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 210 ملايين و 462 الفا و654 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 180 مليونا و432 الفا و654 دولارا مرتفعة بنسبة 83% ، عن المبيعات النقدية البالغة 30 مليونا و 30 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين اثنين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 32 شركة.