2024-02-19 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

حددت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، الأول من تموز المقبل موعداً أخيراً لدخول المُنتجات التي لا تحملُ علامة الجودة العراقية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأول من شهر تموز المقبل سيكون موعداً أخيراً لدخول المُنتجات التي لا تحملُ علامة الجودة العراقية"، داعياً "الشركات المُصّنعة للمُنتجات الكهربائية والسكائر المُوردة إلى العراق بوجوب الحصول على علامة الجودة العراقية لمُنتجاتها المُوردة".

وأضاف البيان، أن "هذا القرار جاء بناءً على قرار المجلس الوزاري للإقتصاد"، مبيناً أن "المُنتجات تضمنت سخانات الماء الكهربائية التخزينية المنزلية ،إضافة إلى مدافىء الغرف، فضلا عن أجهزة التبريد الكهربائية (ثلاجة ،مُجمدة)، كذلك مُكيف الهواء، والافران الكهربائية والسكائر".

وأشار إلى، أن "الجهات الرقابية المُختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُخالفين لهذا القرار".