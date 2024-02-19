مستشار رئيس الوزراء: الحكومة عملت على دعم المكون الصابئي وإعادة حقوق المسيحيين

2024-02-19 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المكونات، نوفل بهاء، اليوم الاثنين، دعم الحكومة الحالية للمكونات والأقليات في مختلف المجالات بطريقة مباشرة، مشيراً إلى السعي لإعادة النازحين وغلق جميع المخيمات المتبقية.

وقال بهاء، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هي أول حكومة تعطي هذا الدعم الكبير للمكونات والأقليات بمختلف المجالات، منها موضوع إعادة النازحين، إذ إن العمل جارٍ حالياً على إعادة كافة النازحين وغلق جميع المخيمات المتبقية منها في إقليم كردستان وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية خاصة المكون الإيزيدي إلى سنجار وإعادة تأهيل المنطقة بكافة الأمور من توفير الخدمات وبناء المنازل".

وأضاف أن "الحكومة أعدت وبالتعاون مع مجلس النواب العراقي صندوقاً لإعادة إعمار سنجار وسهل نينوى، وهذه المبالغ ستذهب مباشرة إلى المكون الإيزيدي، إضافة إلى دعم المكونات الأخرى سواء المسيحي أو الصابئي"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية اليوم داعمة للمكون الصابئي في ما يخص تمليك أراضيهم أي المناطق التي يمارسون شعائرهم بها".

وتابع أن "الحكومة العراقية عملت كذلك على إعادة حقوق أبناء المكون المسيحي من بعد ما تمت مصادرة أراضيهم وأملاكهم من قبل بعض العصابات، حيث أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة عليا تقوم بعمل إعادة تلقي الشكاوى وإعادة الأراضي والأملاك الخاصة بأبناء المكون المسيحي"، لافتاً إلى أن "الحكومة تدعم قضايا الأقليات بطريقة مباشرة".