وزير النقل: سنشرع قريبا في تنفيذ اتفاقية (IFC) لتطوير مطار بغداد الدولي

2024-02-19 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاثنين، قرب الشروع في تنفيذ اتفاقية (IFC) لتطوير مطار بغداد الدولي.

وقال السعداوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي تنص على تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي"، مؤكداً أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية ستباشر أعمال تأهيل فندق المطار قريباً".

وأضاف، أن "الوزارة تعتزم دعوة مؤسسة التمويل الدولية الى رؤيتها الستراتيجية الخاصة بتهيئة مطار بغداد الدولي بالشكل الذي يلبي المتطلبات العالمية"، مشيراً الى أن "اهتمام الوزارة بتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي كونه يمثل واجهة العراق مع العالم".

ولفت الى أن "الوزارة لديها رؤية شاملة لتطوير جميع المطارات والارتقاء بخدماتها"، موضحاً أن "الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية تتضمن تقديم محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي تتمّ فيها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته، طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بالمطارات حول العالم".

وتابع، أن "هذه الاتفاقية تستهدف رفع كفاءة المطار ومرافقه وعوامل السلامة فيه".