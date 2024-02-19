العراق وإيران يتبادلان رفات أشخاص فقدوا خلال الحرب

2024-02-19 10:24:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع العراقية، يوم الإثنين، تبادل رفات بين العراق وإيران لأشخاص فقدوا إبان الحرب بين البلدين (1980 - 1988).

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، "استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهوريتيّ العراق وإيران الإسلامية عام 2008، أجريت هذا اليوم عملية تبادل لرفات شهداء فقدوا جرّاء الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988) عبر منفذ الشلامجة الحدودي".

وأشار البيان، الى أن "عملية الاستلام والتسليم تمت بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبحضور عدد من الضباط والمنتسبين، دون الإفصاح عن أعداد الرفات التي تم تبادلها.

وعملية التبادل هذه ليست الأولى، إذ جرى خلال العام الماضي والأعوام التي سبقته تبادل دفعات متعددة، من قبل اللجنة العراقية - الإيرانية المشتركة، التي اتفق البلدان على تشكيلها بهدف البحث عن رفات ضحايا الحرب، وبإشراف من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وحرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية، أطلقت عليها الحكومة العراقية آنذاك اسم قادسية صدام بينما عُرفت في إيران باسم الدفاع المقدس (بالفارسية: دفاع مقدس)، وهي حرب نشبت بين العراق وإيران من أيلول/ سبتمبر 1980 حتى آب/ أغسطس 1988، انتهت بلا انتصار لطرفي الصراع و قبولهما لوقف إطلاق النار، وبالرغم من ذلك خلّفت الحرب نحو مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي.

ودامت هذه الحرب لثماني سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية في العالم.