2024-02-19 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد مدرب فريق العهد اللبناني رأفت محمد، أن فريق الكهرباء العراقي قوي بمجموعته وخطط مدربه لؤي صلاح. وقال محمد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة إنه “أشكر العراق على حسن الاستضافة وهذا ليس جديداً عليهم، فرصنا قليلة للتأهل مقارنة بالكهرباء، رغم إننا قدمنا مباراة كبيرة في مباراة الذهاب وبالأرقام كنا أفضل من الكهرباء”. […]

ظهرت المقالة مدرب العهد اللبناني: فريق الكهرباء قوي بمجموعته وخطط مدربه أولاً على ايرث نيوز.