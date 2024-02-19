2024-02-19 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، محافظ البصرة أسعد العيداني. وذكر بيان رئاسي ورد” ايرث نيوز” انه سلّم الرئيس المحافظ المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا للبصرة، كما هنأ المحافظ بمناسبة تسنمه منصب محافظ البصرة لدورة ثانية، معربا عن أمنياته له بالنجاح في مهام عمله”. وشدد رئيس الجمهورية “على أهمية بذل المزيد […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية للعيداني : يجب بذل الجهود لتقديم الخدمات لابناء المحافظة أولاً على ايرث نيوز.