2024-02-19 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

اير نيوز/ اكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاثنين، عن قرب الشروع في تنفيذ اتفاقية (IFC) لتطوير مطار بغداد الدولي. وقال السعداوي، في بيان تلقته” ايرث نيوز”: ان “الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي تنص على تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي”، مؤكدا ان “الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية […]

ظهرت المقالة النقل: سنشرع قريبا في تنفيذ اتفاقية (IFC) لتطوير مطار بغداد الدولي أولاً على ايرث نيوز.