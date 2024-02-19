2024-02-19 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طوّر علماء الجامعة التقنية في الدنمارك خوارزمية ستخبرك بموعد وفاتك بدقة مرعبة. وأطلق على هذه الخوارزمية اسم “حاسبة الموت”. وأحد المطورين هو العالم الدنماركي المعروف سوني ليمان، وفي خطاب ألقاه منذ خمسة أعوام كان واضحا أنه مهووس بجمع البيانات. وحتى ذلك الحين، قام بجمع معلومات حول العادات السيئة وأسلوب الحياة والدخل لستة ملايين […]

ظهرت المقالة “حاسبة الموت”.. شبكة عصبية مبتكرة لتحديد موعد الوفاة أولاً على ايرث نيوز.