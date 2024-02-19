اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › قبيلة “خفاجة” تصدر بيانًا غاضبًا بشأن مقتل الناشط ايسر الخفاجي

قبيلة “خفاجة” تصدر بيانًا غاضبًا بشأن مقتل الناشط ايسر الخفاجي

قبيلة “خفاجة” تصدر بيانًا غاضبًا بشأن مقتل الناشط ايسر الخفاجي
قبيلة “خفاجة” تصدر بيانًا غاضبًا بشأن مقتل الناشط ايسر الخفاجي
2024-02-19 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/أصدرت قبيلة خفاجة في العراق، اليوم الاثنين ، بيانا حملت فيه الحكومة المسؤولية الكاملة عن حادث خطف واغتيال الناشط ايسر الخفاجي، وكما طالبت بالكشف العاجل عن الجناة وتقديمهم للعدالة. القبيلة قالت في بيان ورد ” ايرث نيوز”، ان “الشجب والاستنكار والتنديد بات غير نافعل، موضحة اننا “لازلنا نطالب الحكومة ونحملها المسؤولية الكاملة بعد خطف […]

ظهرت المقالة قبيلة “خفاجة” تصدر بيانًا غاضبًا بشأن مقتل الناشط ايسر الخفاجي أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز