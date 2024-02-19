2024-02-19 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/أصدرت قبيلة خفاجة في العراق، اليوم الاثنين ، بيانا حملت فيه الحكومة المسؤولية الكاملة عن حادث خطف واغتيال الناشط ايسر الخفاجي، وكما طالبت بالكشف العاجل عن الجناة وتقديمهم للعدالة. القبيلة قالت في بيان ورد ” ايرث نيوز”، ان “الشجب والاستنكار والتنديد بات غير نافعل، موضحة اننا “لازلنا نطالب الحكومة ونحملها المسؤولية الكاملة بعد خطف […]

ظهرت المقالة قبيلة “خفاجة” تصدر بيانًا غاضبًا بشأن مقتل الناشط ايسر الخفاجي أولاً على ايرث نيوز.