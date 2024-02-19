اتحاد ألعاب القوى يحقق نتائج مميزة في بطولة آسيا

2024-02-19 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارحقق أبطال منتخبنا الوطني لألعاب القوى أرقاماً متميزة في منافسات بطولة آسيا داخل الصالات المقامة فعالياتها حالياً في العاصمة الإيرانية طهران، بمشاركة 28 دولة آسيوية.وقال المدير التنفيذي لاتحاد ألعاب القوى زيدون باسم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" المشاركة في بطولة آسيا الحادية عشرة داخل الصالات تعد أول بطولة رسمية خارجية للمنتخب حسب منهاج الاتحاد للعام 2024 والتي انطلقت في السابع عشر من الشهر الحالي في مدينة طهران الإيرانية بمشاركة 28 دولة آسيوية، وهي بطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية داخل الصالات وفق تنقيط خاص معد من قبل الاتحاد الدولي وأيضاً مؤهلة لدورة الألعاب الآسيوية للصالات".وأضاف باسم أن" لاعبينا تمكنوا من تحقيق نتائج مميزة، حيث تمكن اللاعب مرتضى أزهر حميد الذي حقق اليوم رقماً قياسياً عراقياً جديداً داخل الصالات في فعالية 60 متراً وتأهل للدور النهائي، وكذلك نال اللاعب ياسر علي محمد ميدالية برونزية في فعالية 400 متر، واللاعب نور الدين عادل مرزا بفئة 800 متر، بالإضافة الى فئة الـ 1500 و3000 للاعب محمد عبدالله محل، وأمير صبيح صيهود للقفز بالزانة وسجاد سعدون ناصر بفعاليات المركب السباعي وأيضا فريق التتابع 4 في 400 متر وغيرهم وهنالك ميداليات وأرقام تأهيلية جديدة بانتظار أبطالنا في الساعات القادمة".وأوضح باسم أن" الاستعدادات لهذه البطولة لم تكن بمستوى الطموح بسبب شح الأموال وقلة الدعم ولم تشهد إقامة أي معسكر كما جرى في العام الماضي "، مشيراً الى أن " اتحاد اللعبة استعان بمنحة اللجنة الأولمبية في بداية العام الحالي ".