الحدود يسعى للتعويض من بوابة النجف

2024-02-19 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد المدرب المساعد لكرة الحدود إبراهيم عبد نادر، على أهمية مباراة فريقه أمام النجف اليوم، في افتتاح الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق للمحترفين، مشدداً على ضرورة العودة الى سكة الانتصارات وتعويض المباراة السابقة.وقال عبد نادر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" مواجهة النجف تعد في غاية الأهمية في سبيل العودة الى الطريق الصحيح وتعويض الخسارة السابقة أمام الميناء في الجولة السابقة والتي أقل ما يقال عنها (( سيناريو غريب)) "، مبيناً أن " اللاعبين فقدوا التركيز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ".وأضاف عبد نادر أنه" على الرغم من بعض الغيابات التي يعاني منها فريقنا إلا أن الفريق عازم على تحقيق الانتصار والذهاب إلى المربع الذهبي مستغلاً عاملي الأرض والجمهور في إنجاز المهمة بنجاح "، مشيراً الى أن" فريق النجف من الفرق الكبيرة وقادم من فترة راحة، إذ لم يخض مباراته في الجولة السابقة أمام الكهرباء بسبب التأجيل".ويحتل فريق الحدود المركز السابع في جدول الترتيب العام لدوري نجوم العراق، برصيد 20 نقطة.