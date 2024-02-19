2024-02-19 10:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، الأول من تموز موعدًا اخيرًا لدخول المنتجات التي لا تحمل علامة الجودة العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهو احد تشكيلات وزارة التخطيط، دعا الشركات المُصّنعة للمُنتجات الكهربائية والسكائر المُوردة إلى العراق بوجوب الحصول على علامة الجودة العراقية لمُنتجاتها المُوردة".

واضافت، أن "هذا القرار جاء بناءً على قرار المجلس الوزاري للإقتصاد"، مبينةً أن "المُنتجات تضمنت سخانات الماء الكهربائية التخزينية المنزلية ،إضافة إلى مدافىء الغرف، فضلا عن أجهزة التبريد الكهربائية (ثلاجة ،مُجمدة )،كذلك مُكيف الهواء، والافران الكهربائية والسكائر".

واشارت الى أن "اخر موعد يُسمح فيه بدخول المُنتجات اعلاه إلى العراق، والتي لاتحملُ علامة الجودة العراقية هو الأول من شهر تموز القادم 2024"، مؤكدةً أن "الجهات الرقابية المُختصة ستتولى إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُخالفين لهذا القرار".