البنك الدولي يشيد بصمود الاقتصاد العراقي في مواجهة التقلبات العالمية

2024-02-19 11:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد





استقبلت وزير المالية الست طيف سامي محمد ، اليوم الأثنين ، ونستون كول مدير مشروع الادارة المالية في البنك الدولي واعضاء الوفد المرافق له .





وجرى اثناء اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين العراق والبنك الدولي ، لا سيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة العراقية .





وأعربت وزير المالية في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكدةً حرص الحكومة العراقية على استمرارها، وما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية بشأن الاقتصاد العراقي ، مشددةً بالوقت نفسه على عزم الحكومة العراقية مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية .





من جانبه أكد كول تطلع البنك الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع العراق ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيداً بأداء الاقتصاد العراقي وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن التقلبات الإقتصادية العالمية ، ومؤكداً استمرار البنك في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة العراقية لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد ، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري .