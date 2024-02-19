2024-02-19 11:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





باشرت مديرية حقوق الإنسان إحدى دوائر الدائرة القانونية، بعملية تبادل رفات مفقودين حرب الخليج الأولى (1980 - 1988) عبر منفذ الشلامجة الحدودي وبأشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تم تسليم الجانب الإيراني (٣٥) رفات إيرانية تم العثور عليها داخل الأراضي العراقية خلال عمليات البحث المشترك في قاطع عمليات (البصرة، ميسان، واسط، ديالى) واستلام (10) رفات لشهداء عراقيين بمراسيم رسمية وحضور رسمي من كافة الأجهزة الأمنية ومجلس محافظة البصرة، تم نقل رفات الشهداء العراقيين إلى قسم استلام وتسليم الشهداء في البصرة تمهيداً لنقلها إلى دائرة الطب العدلي في بغداد لإكمال الفحوصات الطبية اللازمة، هذا وحضر عملية التبادل مجموعة من ضباط قيادة عمليات البصرة والمنفذ أعلاه.