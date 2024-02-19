النزاهة: صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق

2024-02-19 11:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، صدور أمر قبضٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق عن جريمة إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ على محافظ صلاح الدين السابق؛ على خلفيَّة إبرام عقد تجهيز حاوياتٍ لمُديريَّة بلديَّات المُحافظة في العام 2020"، مُنبّهةً الى أن "التجهيز تمَّ في عامي 2018-2019 قبل إبرام العقد".

وأوضحت، أن "العقد تمَّ، بالرغم من أنَّ رئيس لجنة التنفيذ سبق أن رفض عمليَّة التجهيز"، لافتةً إلى أن "أمر القبض جاء موافقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".