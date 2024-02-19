سامراء توضح مراحل الإعمار بجامع الملوية الكبير وقصر الخلافة الأثري

2024-02-19 11:30:02 - المصدر: واع

صلاح الدين ـ واع – فليح العبيديأوضحت مديرية آثار سامراء التابعة إلى محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، مراحل الإعمار والصيانة في جامع الملوية الكبير وقصر الخلافة الأثري.وقال مدير آثار وتراث سامراء، ليث سعدي طه، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سامراء مدينة تاريخية تحتوي على 808 مواقع أثرية بين شاخص ومندثر ومنقب وغير منقب، أما بخصوص المواقع التي فيها صيانة حالياً فهي جامع الملوية الكبير، حيث انطلقت الأعمال فيه قبل حوالي أقل من الشهر بعد صرف السلف المخصصة من قبل محافظة صلاح الدين".وأضاف طه، أنه "تم بدء العمل في جامع الملوية الكبير بتطبيق الأرضيات من الفرش وصب السياج الشمالي لجامع الملوية حيث تم صبه بالخرسانات السمنتية".ولفت إلى أن "هناك حالياً دراسة لاختيار نموذج السياج الخارجي لجامع الملوية الكبير من الناحية الهندسية، حيث تم تكليفنا بهذا الأمر من قبل اللجنة الهندسية التابعة لمحافظة صلاح الدين لمشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وقسم الصيانة في بغداد التابع للهئية العامة للآثار والثراث".وتابع أن "هناك أعمالاً مستمرة أيضاً في قصر الخلافة الأثري بصيانة الجدران والأرضيات في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أن "جميع المواقع الأثرية في مدينة سامراء لم تدخلها أعمال الصيانة منذ العام 1990 تقريباً، وتحتاج إلى صيانة، ومنها: قصر العاشق ومسجد أبي دلف وقصر الزخارف ومتحف سامراء، بالإضافة إلى الكثير من المواقع".