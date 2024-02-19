ديالى تعلن إعادة تأهيل طريق يخفف الاختناقات المرورية

2024-02-19 11:30:02 - المصدر: واع

ديالى ـ واع - ثائر هاديأعلنت محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن تأهيل وتبليط طريق المقدادية - بعقوبة، فيما أشارت إلى أن الطريق سيسهم بتخفيف الاختناقات المرورية وإنهاء معاناة المواطنين.وقال مهندس الشركة المنفذة للمشروع خلدون محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع تأهيل وتبليط الطريق من سيطرة مهروت الى تقاطع عبدالله بن علي بطول 28 كيليو متراً تم إنجازه بنسبة 90% من العمل وبإشراف ومتابعة مستمرة من قبل ديوان محافظة ديالى وبكلفة إجمالية تقدر بـ 6 مليارات و300 مليون دينار ضمن مشاريع تنمية الأقاليم والمتبقي فقط هو مقطع بطول 1.5 الى 2 كيلو متر إكساء الطبقة السطحية الأخيرة".من جانبه، ذكر مشرف العمل علي رسول، أن "الطريق الذي يتم تنفيذه يربط جميع مناطق شمال شرق المحافظة من بينها قضاء خانقين وقضاء المقدادية والمناطق المحيطة بمركز المحافظة"، لافتاً إلى أن "الطريق سيسهم بتخفيف الاختناقات المرورية وإنهاء معاناة المواطنين".