ضبط 22 عجلة مع سائقيها تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته في عدة محافظات

2024-02-19 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، مصادرة 22 عجلة مع سائقيها تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته، فيما أشارت إلى ضبط 7 مواقع نفطية في عدة محافظات.

وذكر بيان للوكالة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة رصدت معلومات دقيقة عن مجموعة من مهربي ومتاجري المشتقات النفطية في أكثر من محافظة، وعلى ضوء تلك المعلومات، تم تشكيل أكثر من فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المهربين".

وأضاف، أن "نتائج العملية الأمنية خلال الـ15 يوماً الماضية أسفرت عنها مصادرة 22 عجلة مع سائقيها تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى ضبط 7 مواقع نفطية ومجموعة من العجلات داخل تلك المواقع، التي تستخدم لتهريب هذه المشتقات ضمن محافظات عدة"، مؤكداً "مصادرة كميات كبيرة من النفط ومشتقاته".

وأشار إلى، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين واعترفوا صراحة قيامهم بتهريب النفط ومشتقاته"، مبيناً أن "المتهمين أحيلوا مع العجلات المضبوطة الى الجهات التحقيقية استعداداً لمثولهم أمام القضاء".

ودعت وكالة الاستخبارات، المواطنين إلى "ضرورة الإبلاغ عن جميع الخارجين عن القانون وفي جميع أنحاء العراق، من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".