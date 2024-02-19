"بعد ساحة النسور".. الشركة الصينية تطلب من السوداني المشاركة في "مترو بغداد"

2024-02-19 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طلبت الشركة المنفذة لمجسر ساحة النسور وسط بغداد، يوم الإثنين، من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المشاركة في "مترو بغداد" الذي أعلن عنه مؤخراً.

جاء ذلك خلال استقباله، ممثلي الشركة (China Railway) الصينية التي تنفذ مشروع تطوير ساحة النسور وسط بغداد، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وقدمت الشركة الصينية، خلال اللقاء الذي حضره عدد من مستشاري السيد رئيس مجلس الوزراء، شرحاً عن إمكانياتها وقدراتها المتوفرة التي تمكّنها من المشاركة في تنفيذ مشروع مترو بغداد الذي أعلن عنه مؤخراً، والخبرات المتوفرة لديها للإسهام في تنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم.

يشار إلى أنّ 26 شركة عالمية من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والصين والهند وقطر، أبدت رغبتها للمشاركة في تنفيذ مشروع المترو، بعد الإعلان عنه في الثامن من شهر شباط الجاري، وتوقيع العقود مع الشركة المختصة بتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع.